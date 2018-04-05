Странный украинский танк-мутант «засветился» на видео с «Атлетом»

На 26-й секунде видеоролика в кадр попадает условно подбитый танк, который, по замыслу режиссера, необходимо эвакуировать с поля боя. Ведущиеся с помощью квадракоптера съемки позволяют рассмотреть «подбитую» машину со всех ракурсов. Она имеет необычно длинный корпус и башню, делающую ее похожей на американский Abrams или немецкий Leopard.

Впрочем, эксперты в бронетехнике установили, что показанный на видео танк является демонстрационным макетом, собранным из боевой машины пехоты и танка Т-72-120.

"БРЭМ-84 тянет довольно интересную машину, БМТ-72 с некомплектной башней от Т-72-120, вроде до этого нигде не светилась подобная переделка", — написал участник форума сайта «Отвага» под псевдонимом Blitz.

Отметим, что украинский танк Т-72-120 представляет собой глубокую модернизацию советского танка Т-72Б. Модернизация производилась Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, где собственно и был выпущен «Атлет».

Изменения прежде всего коснулись системы защиты и вооружения. Индекс 120 означает калибр орудия, который принят на вооружение в странвх НАТО . Поэтому в башне танка появилась новая 120-мм гладкоствольная танковая пушка КБМ2 украинской разработки. В задней части башни была установлена ниша, в которой располагается автомат заряжания с 22 унитарными выстрелами, остальной боекомплект (20 снарядов) располагается в кормовой части боевого отделения. Именно хранилище БК придает танку необычный образ. Модернизированный Т-72 демонстрировался в конце 90-х годов на выставке в Абу-Даби , но танк никто и не купил.

Башня от Т-72-120 установлена на корпус БМТ-72 — это еще одна украинская разработка, представляющая собой тяжелую БМП на базе танка Т-72. Ходовая часть «семьдесятвторого» была удлинена на один каток, что позволило разместить внтури машины отделение для десанта из пяти человек. Люки для десанта находятся в верхней части корпуса позади башни. БМТ-72 была разработана в 2000 году, ее возили на международные выставки. У машины есть определенные преимущества, ведь на поле боя она позволяет совмещать мощь танкового орудия с возможностью доставки десанта. Однако есть и очевидные минусы — это значительное увеличение габаритов (более девяти метров в длину) и массы (60 тонн) машины. В результате украинская тяжелая БМП, как и Т-72-120, так и не нашла своего покупателя.