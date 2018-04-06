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Росгвардия объявила конкурс на разработку газовых боеприпасов «Реставратор»
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Росгвардия объявила конкурс на разработку газовых боеприпасов «Реставратор» 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции.
«Разработать проекты трех тактико-технических заданий на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка новых образцов боеприпасов нелетального действия», предназначенных для использования в операциях по пресечению массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. Стоимость — 18,8 млн руб.», — говорится в документе.
Росгвардия предлагает создать нелетальные боеприпасы для помпового гранатомета ГМ-94, а также проработать возможность использования наработок в боеприпасах артиллерийского калибра 81мм и аэрозольных (комбинированных) гранатах.
Согласно условиям контракта, подрядчик также должен будет исследовать способы дегазации местности и помещений после использования «Реставратора». Боеприпасам также потребуются электронные программируемые замедлители. В частности, снаряды 81 мм должны детонировать на высоте не менее 10 м от поверхности земли.
«При срабатывании на местности боеприпаса должно быть образовано облако активного вещества непереносимой концентрации. Масса выхода раздражающего вещества в атмосферу должно быть не менее 10 г для одного боеприпаса калибра 81 мм», — сказано в документе.
Потенциальному подрядчику также поставили условие проанализировать основные направления развития боеприпасов нелетального действия на период до 2030 г. и определить возможность модернизации существующих боеприпасов, состоящих на вооружении Росгвардии.
Научно-исследовательские работы по условиям контракта должны быть завершены до 30 ноября.
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