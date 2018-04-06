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КамАЗ готовит летающее такси «Пегас»
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КамАЗ готовит летающее такси «Пегас» 

Ferra.ru 22 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
Российский гигант автомобилестроения КамАЗ работает над проектом по созданию летающего автомобиля под кодовым названием «Пегас». Об этом рассказало издание «Бизнес Online» со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, «Пегас» весит около полутора тонн и включает наземную и воздушную платформы, которые подключаются в зависимости от ситуации. Двигатель наземного модуля электрический, а воздушного — обычный внутренного сгорания.
Автомобиль сможет развивать наземную скорость в 110 км/ч, а в воздухе — 150 км/ч. Запас ход по земле от одной подзарядки пока достигает 100 км. Как ожидается цена серийного «Пегаса» составит около 150 тысяч долларов США.
В разработке находятся пассажирский и грузовой варианты. При этом в первую очередь рассматривается вариант использования «Пегаса» как летающего беспилотного такси, когда пассажир сможет сам выбрать маршрут и высоту полёта и добраться до места назначения как в известном фильме «Пятый элемент».
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