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На Украине приступили к производству бронемашин «Атлет»
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На Украине приступили к производству бронемашин «Атлет» 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: Укрборонпром / Facebook
БРЭМ-84 «Атлет» — бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая была разработана Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова.
«Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский лидер Петр Порошенко.
«Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — написал президент Украины.
Также Порошенко отметил, что у «Атлетов» имеется значительный экспортный потенциал, это позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» гособоронзаказа.
БРЭМ-84 «Атлет» — бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая была разработана Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова на базе основного боевого танка Т-84У «Оплот». На вооружении украинской армии находится с 2008 года. Отмечается, что стоимость производства одной единицы равна 4 млн грн.
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