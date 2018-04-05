На Украине приступили к производству бронемашин «Атлет»

БРЭМ-84 «Атлет» — бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая была разработана Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова.

«Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский лидер Петр Порошенко

«Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — написал президент Украины.

Также Порошенко отметил, что у «Атлетов» имеется значительный экспортный потенциал, это позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» гособоронзаказа.

БРЭМ-84 «Атлет» — бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая была разработана Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова на базе основного боевого танка Т-84У «Оплот». На вооружении украинской армии находится с 2008 года. Отмечается, что стоимость производства одной единицы равна 4 млн грн.