Машина смерти: Т-34 сделал армию СССР сильнейшей в мире

Машина смерти

Отечественный кинематограф продолжает разрабатывать жанр военного приключенческого кино — 26 апреля в прокат выходят «Танки» Кимa Дружининa . Фильм, посвященный созданию танка Т-34 накануне Великой Отечественной войны. Т-34 был основным боевым танком Советского Союза во Второй мировой войне. Боевая машина, непрерывно совершенствуемая в условиях военного времени, превзошла все ожидания. По этой причине Т-34 неоднократно назывался военными, политиками и историками лучшим танком всех времен. «Лента.ру» вспоминает историю создания легендарной боевой машины и причины такого уважительного отношения к ней.

До начала Великой Отечественной войны у СССР было несколько действующих танков. Первый советский серийный средний боевой танк Т-28 на момент его создания в начале 1930-х годов считался одним из лучших в мире в своем типе. Однако уже спустя несколько лет соображения национальной безопасности, из-за складывающейся военно-политической обстановки в мире, прежде всего Европе, требовали более эффективной машины, чем Т-28. Хотя танк к моменту нападения Гитлера на СССР по ряду тактико-технических характеристик не уступал, а даже превосходил большинство нацистских боевых машин, по итогам советско-финской войны в 1940 году стало ясно, что бронезащита Т-28 недостаточно хороша.

На самом деле советские военные и инженеры это поняли еще раньше. Как показал опыт боевых действий с участием советских легких танков БТ-5 и Т-26 во время Гражданской войны в Испании во второй половине 1930-х годов, вместо противотанковых ружей и крупнокалиберных пулеметов все чаще стали применяться скорострельные малокалиберные автоматические пушки, которые с легкостью пробивали корпус советских танков.

Кроме того, еще в первой половине 1930-х годов в СССР начали разрабатывать сразу несколько новых танков, не запущенных в серийное производство, но предвосхитивших появление Т-34. Один из них, экспериментальный Т-29, был создан ленинградским заводом №185 на основе Т-28. Опытные образцы боевой машины получили улучшенную бронезащиту и более мощное вооружение.

Учитывая боевой опыт БТ-5 и Т-26 в Испании, на харьковском заводе №183 в 1937 году начались работы над проектом БТ-20. Первоначально заводу №183 ставилась задача создать современную замену БТ-7 — дальнейшему развитию БТ-5, отличающемуся новым сварным корпусом и двигателем, но оснащенным тем же вооружением. Под эти цели на предприятии было создано специальное конструкторское бюро, которое возглавил Адольф Дик. Технический проект БТ-20 был завершен с опознанием в полтора месяца, за что в 1937 году Дик получил десять лет лагерей.

Руководство проектом перешло Михаилу Кошкину , до этого участвовавшему в разработке Т-29 в Ленинграде , а затем — в модернизации БТ-7 в Харькове . В итоге завод №183 в 1938 году представил две модели колесно-гусеничного танка А-20 и гусеничного А-20Г (А-32). Обе машины получили мощный дизельный двигатель В-2, имели сопоставимые массу, габариты и скорость. Отличия заключались в бронезащите, которая была сильнее у гусеничного танка, и пушке.

По итогам испытаний А-20 и А-32 предпочтение отдали второй машине. Одной из важнейших причин этого стала возможность модернизации А-32, в частности в направлении усиления бронезащиты, тогда как способность к усовершенствованию у А-20 была меньше. В 1939 году военное руководство страны приняло решение увеличить толщину брони А-32, утяжеленная боевая машина получила название Т-34.

В 1940 году завод №183 на базе А-32 изготовил два Т-34. На танки установили две разные пушки. Одна машина получила Л-11 из Ленинграда, другая — Ф-32 из Горького. Вторая пушка была лучше первой, которая к тому же имела длинный ствол, выходящий за носовую часть корпуса, что считалось дефектом, поскольку в боевых условиях это могло спровоцировать резкий уклон танка вперед. Впоследствии ствол Л-11 удалось доработать до приемлемых для Т-34 характеристик.

После испытаний двух Т-34 под Харьковом танки в строжайшей секретности отправились в Москву . Машины разделились под Белгородом (у одной из них произошел обрыв главного фрикциона), однако в итоге, после ремонта, танки в марте 1940 года были представлены в столице лично Сталину, который одобрил машины. Харьковскому заводу №183 было поручено приступить к серийному производству Т-34.

К сожалению, на обратном пути из Москвы в Харьков один из танков под Орлом угодил в воду. Бросившийся спасать машину Кошкин заболел и в сентябре 1940 года скончался. Доводку Т-34 поручили Александру Морозову , работавшему на заводе №183 в конструкторских группах Кошкина и Дика.

Сухопутные вооруженные силы СССР начали получать серийные Т-34 осенью 1940 года. По итогам эксплуатации у военных имелся ряд замечаний к новым машинам. Дошло до того, что специальная комиссия комитета обороны при правительстве СССР пришла к выводу, что использование Т-34 в отрыве от ремонтных баз невозможно, и рекомендовала отказаться от производства боевой машины в пользу БТ-7.

Такого радикального шага удалось избежать. Завод №183 учел множество замечаний комиссии и доработал танк. Если в 1940-м на Т-34 преимущественно устанавливалась пушка Л-11 длиной 30,5 калибра, то уже в начале 1941-го боевые машины стали получать Ф-34 (доработанные Ф-32) со стволом в 41 калибр — на момент создания самые мощные танковые пушки в мире. На Т-34 начали устанавливать не сварные, а литые башни. Была уменьшена ширина траков гусениц и изменена конфигурация люка в крыше башни. При изготовлении Т-34 образца 1941 года использовалось безбалочное сопряжение лобовых броневых листов корпуса сварным швом.

Челябинске, После нападения Гитлера на СССР производство Т-34 из Харькова перенесли вглубь страны. Боевые машины серийно выпускали в Сталинграде, Горьком, Омске Свердловске и Нижнем Тагиле. Именно в последнем (на современном «Уралвагонзаводе» ) была произведена почти половина всех Т-34, туда же перевели возглавляемое Морозовым конструкторское бюро харьковского завода №183. В условиях войны производство боевой машины непрерывно совершенствовалось и стало по-настоящему массовым.

Wikipedia // Танки Т-34 в одном из цехов «Уралмаша», 1942 год

Стоит отметить, что в зависимости от завода-изготовителя Т-34 могли значительно отличаться друг от друга. Наиболее примечателен пример боевых машин из Сталинграда, которые в 1942 году изготавливались практически из литого чугуна и фактически не имели оптики. По понятным причинам такие машины сразу шли в бой.

К 1943 году Т-34 доводят почти до совершенства, однако тогда же в распоряжение немцев поступают боевые машины с улучшенной бронезащитой и 75-миллиметровой противотанковой пушкой. В ответ СССР уже в 1944 году развернул серийное производство модификации Т-34-85, которую от предшественника отличала 85-миллиметровая пушка и усиленная бронезащита башни. На такое оружие у нацистской Германии ответа уже не нашлось.

Можно назвать несколько основных причин, по которым Т-34 оказался настолько эффективным. С одной стороны, советским разработчикам удалось реализовать оптимальную для того времени конструкцию танка. Машина получила отличную бронезащиту, мощную пушку и современный двигатель. В совокупности это обеспечило превосходные показатели маневренности, подвижности и проходимости. С другой стороны, такая боевая машина оказалась чрезвычайно проста в эксплуатации и ремонте. Если немецкому танку для починки требовались специальные условия (оборудование и цех), то советский легко ремонтировался фактически на поле боя. Еще один фактор, сыгравший в пользу Т-34, — недостаток качественной легированной стали в Германии, необходимой для производства танков.