LIVE: Запуск ракеты-носителя Atlas V в рамках миссии AFSPC-11

Запуск ракеты произведут с SLC-41 — стартового комплекса, расположенного на территории базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Оператор старта — United Launch Alliance. Предназначение основной нагрузки не раскрывается.

В качестве дополнительной нагрузки выступает экспериментальный спутник — демонстратор технологий EAGLE, созданный компанией Orbital ATK и находящийся в ведении Научно-исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США.

Напомним, Atlas V является одноразовой двухступенчатой ракетой-носителем семейства «Атлас», разработанной корпорацией Lockheed Martin. В зависимости от версии, цена старта варьируется от 110 до 230 миллионов долларов.

В дальнейшем ракету Atlas V заменят на проектируемый сейчас «Вулкан», который могут сделать частично многоразовым.