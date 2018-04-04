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Турция купит у Украины систему защиты танков
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Турция решила купить у Украины опробованную в Донбассе систему защиты танков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В феврале 2018 года Турция договорилась о покупке украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л» для более чем 100 своих танков, который якобы хорошо зарекомендовал себя в Донбассе.
Речь идет об украинском комплексе активной защиты бронетехники, разработанной на основе советской программы 1980-х годов «Барьер». Сделка была в спешном порядке организована после массовой потери турецких танков на северо-западе Сирии, которые попадали под удары ПТУР, сообщает Strategy Page.
Утверждается, что «Заслон» применяется Украиной с 2010 года, а также использовался на бронетехнике в боях против донбасского ополчения. Именно этот боевой опыт якобы убедил турков приобрести комплекс активной защиты.
Также портал сообщает, что турки не смогли получить аналогичную защиту у двух других крупных производителей — Израиля и России.
В октябре стало известно, что Турция и Украина реализуют проекты по модернизации танков, разработке авиационных и электронных систем. Оборонная промышленность — один из основных факторов, влияющих на рост товарооборота между Турцией и Украиной, сообщали представители турецкого ВПК.
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