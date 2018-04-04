«Выстрелил и забыл»: что может «просверлить» новейшая бомба

СПБЭ-К «Дрель»: что может «просверлить» новейшая русская бомба

В этом году на вооружение Российской армии поступит новая авиационная бомба, носящая название «Дрель». Чудо инженерной и военной мысли уже успело вызвать панику среди зарубежных СМИ.

Что такое «Дрель»

Официальное наименование «Дрели» — ПБК-500У СПБЭ-К. Это кассетный снаряд, весом в 500 кг, который содержит в себе 15 самоприцеливающихся суббоеприпасов. После отделения от носителя бомба способна планировать, преодолевая расстояние в 30 км. Таким образом, пилоту самолета для нанесения удара по колонне боевой техники противника можно даже не заходить в воздушное пространство врага и остаться невидимым для его средств ПВО.

Каждая боеголовка «Дрели» оснащена системой тепловой и радиолокационной навигации, а в случае оснащения ее бетонобойным элементом, способна пробивать железобетонные укрытия толщиной в метр. Под ударом бомбы не устоит бронетанковая техника, а взлетно-посадочные полосы аэродромов, плотины, защитные сооружения — придут в абсолютную негодность.

История создания

Разработку авиаснаряда начали еще в середине 90-х годов прошлого века. Довести же дело до реализации проекта удалось лишь недавно. Впервые бомбу представили в 2015 году на Международном авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском . Свое название «Дрель» получила годом позже, на форуме «Армия 2016», за свои боевые возможности. Оснащать ей предполагается истребитель пятого поколения Су-57.

На международном форуме «Армия 2017», разработчик авиабомбы продемонстрировал свою разработку потенциальным заказчикам. Производят снаряд на российском предприятии АО НПО «Базальт» , ведущим свою деятельность с конца 30-х годов ХХ столетия и специализирующемся на разработке современных видов боеприпасов для сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Продукция «Базальта» широко известна не только в России , изделия предприятия находятся на вооружении армий и флотов многих стран мира.

Fire and forget

Новая бомба работает по принципу «Выстрелил и забыл». Сбросив снаряд на скорости в 700-1100 километров в час, пилот истребителя может возвращаться — оставшуюся работу «Дрель» доведет до конца самостоятельно. Радары противника не способны обнаружить планирующий снаряд: используемые в его производстве новейшие материалы и технологии делают его практически незаметным. Приближается к цели он с помощью ГЛОНАСС, а на высоте 250 метров раскрывается, выпуская кассетные заряды.

Технические характеристики

Длина «Дрели» составляет 3100 мм, диаметр — 450 мм, масса — 540 кг, количество боевых элементов — 15 единиц. Боеприпас может быть сброшен с высоты до 14 км и самостоятельно пролететь и поразить цель на расстоянии в 30 км. Кроме уже упомянутой системы ГЛОНАСС, снаряд может быть укомплектован системами наведения и других типов.

На сегодняшний день «Дрель» — одно из самых эффективных авиационных средств поражения. Ее предшественники, корректируемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500, способны изменять траекторию своего полета, однако, не имеют такой эффективной дальности применения. «Дрель» пролетит в три раза дальше своих собратьев.

Тревога Запада

Британская пресса уже обеспокоена появлением у русских нового современного оружия. Daily Express уже назвал ее премьеру широкой публике «сигналом агрессии, который усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны». Особо британцев тревожит то, что сообщение о новой бомбе появилось после громкого скандала, связанного с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника русской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

Есть о чем беспокоиться. По словам генерального директора НПО «Базальт», новая продукция его предприятия не имеет аналогов в мире, а его производство стало настоящим прорывом в сфере производства вооружения.