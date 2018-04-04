Министерство обороны выдало боевой танк Руднянскому району Волгоградской области

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов подписал приказ о передаче танка Т-64 Руднянскому району Волгоградской области для установки в райцентре в качестве памятника. Сейчас броневая машина ждет демилитаризации в Краснодарском крае.

— Наш район небольшой, но у него большие патриотические традиции. Он родина десяти героев Советского Союза, — рассказал V1.ru глава Руднянского района Михаил Битюцкий. — Многие наши жители участвовали в боевых действиях, защищали интересы и Советского Союза и Российской Федерации в различных военных конфликтах. Юнармейское движение сейчас активно развиваем. Поэтому мы и обратились в Министерство обороны, с просьбой выделить нам танк.

По словам Михаила Битюцкого у военных не просили какую-то конкретную модель танка для будущего памятника. Традиционного Т-34-85 району уже не досталось, и Минобороны выделили Т-64, серийно выпускавшийся с 1963 года. Сейчас он находится в Краснодарском крае, на 163-м бронетанковом ремонтном заводе в станице Кущевской, где будет проходить его демилитаризация.

На сайте госзакупок уже объявлено о запросе котировок на определение подрядчика, способного за 387 тысяч рублей из районного бюджета, привести танк в состояние, исключающее возможность двигаться своим ходом и стрелять из пушки. Также специалистам будет необходимо закрыть отверстия в корпусе и башне, оставшиеся после демонтажа спецоборудования, и провести работы по превращению его в полноценный музейный экспонат.

— Установим мы его в непосредственной близости от главного памятника в Рудне — погибшим в годы Великой Отечественной войны, который у нас называется «Красные знамена», — говорит Михаил Битюцкий. — Думаю, что мы не успеем завершить все работы и открыть новый памятник к 9 мая. Но нам очень этого хотелось.