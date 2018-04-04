Ещё
Министерство обороны выдало боевой танк Руднянскому району Волгоградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министерство обороны выдало боевой танк Руднянскому району Волгоградской области 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов подписал приказ о передаче танка Т-64 Руднянскому району Волгоградской области для установки в райцентре в качестве памятника. Сейчас броневая машина ждет демилитаризации в Краснодарском крае.
— Наш район небольшой, но у него большие патриотические традиции. Он родина десяти героев Советского Союза, — рассказал V1.ru глава Руднянского района Михаил Битюцкий. — Многие наши жители участвовали в боевых действиях, защищали интересы и Советского Союза и Российской Федерации в различных военных конфликтах. Юнармейское движение сейчас активно развиваем. Поэтому мы и обратились в Министерство обороны, с просьбой выделить нам танк.
По словам Михаила Битюцкого у военных не просили какую-то конкретную модель танка для будущего памятника. Традиционного Т-34-85 району уже не досталось, и Минобороны выделили Т-64, серийно выпускавшийся с 1963 года. Сейчас он находится в Краснодарском крае, на 163-м бронетанковом ремонтном заводе в станице Кущевской, где будет проходить его демилитаризация.
На сайте госзакупок уже объявлено о запросе котировок на определение подрядчика, способного за 387 тысяч рублей из районного бюджета, привести танк в состояние, исключающее возможность двигаться своим ходом и стрелять из пушки. Также специалистам будет необходимо закрыть отверстия в корпусе и башне, оставшиеся после демонтажа спецоборудования, и провести работы по превращению его в полноценный музейный экспонат.
— Установим мы его в непосредственной близости от главного памятника в Рудне — погибшим в годы Великой Отечественной войны, который у нас называется «Красные знамена», — говорит Михаил Битюцкий. — Думаю, что мы не успеем завершить все работы и открыть новый памятник к 9 мая. Но нам очень этого хотелось.
v1.ru: последние новости
Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области В Волгоградской области от паводка погибла вдова ветерана войны Из «Парк Хауса» в Волгограде экстренно эвакуировали всех посетителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив696
Путин заявил о полном разгроме ИГ157
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России24
Звезда «Папиных дочек» стал жертвой «черных риелторов»31
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Украина
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
10:07
Малышева оправдалась за скандал с собаками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение