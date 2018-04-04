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США восхитились новыми кораблями России
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США восхитились российскими кораблями проекта 22160 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Кадр YOUTUBE
Российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы LCS (Littoral combat ship). Об этом пишет The Drive.
«Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые используют инновационный и компактный дизайн, обеспечивающий много возможностей и потенциально огромный боевой удар в относительно небольшом корпусе», — отмечает американское издание.
В The Drive подчеркивают, что проект 22160 реализует «достаточно инновационную концепцию для того, чтобы западные военно-морские силы изучали ее как источник вдохновения для своих будущих многоцелевых боевых кораблей». Издание также замечает высокую стоимость американских кораблей по сравнению с российскими.
Корветы проекта 22160 предназначены для охраны прибрежных вод. Корабль водоизмещением 1,7 тысячи тонн использует технологию снижения заметности, развивает скорость до 27 узлов, вооружен 76-миллиметровой артустановкой АК-176МА, оснащен гидроакустическим комплексом, несет вертолет и ракетное вооружение.
Строящиеся для по программе LCS корабли ВВС США предназначены для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки.
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