Российские корабли восхитили американцев

США восхитились российскими кораблями проекта 22160

Российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы LCS (Littoral combat ship). Об этом пишет The Drive.

«Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые используют инновационный и компактный дизайн, обеспечивающий много возможностей и потенциально огромный боевой удар в относительно небольшом корпусе», — отмечает американское издание.

«Василий Быков» пришёл в Новороссийск #сделаноунас https://t.co/ZAk4ERWWGo pic.twitter.com/zbHCxFPtVC— Сделано у нас (@sdelanounas_ru) 25 марта 2018 г. В The Drive подчеркивают, что проект 22160 реализует «достаточно инновационную концепцию для того, чтобы западные военно-морские силы изучали ее как источник вдохновения для своих будущих многоцелевых боевых кораблей». Издание также замечает высокую стоимость американских кораблей по сравнению с российскими.

Корветы проекта 22160 предназначены для охраны прибрежных вод. Корабль водоизмещением 1,7 тысячи тонн использует технологию снижения заметности, развивает скорость до 27 узлов, вооружен 76-миллиметровой артустановкой АК-176МА, оснащен гидроакустическим комплексом, несет вертолет и ракетное вооружение.