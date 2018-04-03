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На петербургском заводе нашли танк «Белый орел» 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В сети обратили внимание на публикацию портала t-digest о деятельности 61-го бронетанкового ремонтного завода в Санкт-Петербурге, который входит в состав «Уралвагонзавода». На одной из фотографий, сделанных на предприятии, был замечен вариант модернизации танка Т-72Б, прозванный «Белым орлом», пишет «Российская газета».
Корпус от этой машины находится в цеху, где ремонтируются танки Т-80БВ.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, правильное название танка — «модернизированный танк Т-72Б1, изделие 184-1МС, созданный по теме „Прорыв-2Б“». По некоторым данным, 50 этих машин поставлены в Никарагуа. «В настоящее время „Белый орел“ является самым мощным танком в Южной Америке. По бронированной защите, вооружению и уровню развития системы управления огнем он превосходит принятый на вооружение в Чили Leopard 2A4», — пояснил специалист.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщал, что «Белый орел» был в инициативном порядке разработан коммерческим предприятием «Спецремонт», входящим в структуру «Оборонсервиса». Машину представили на форуме «Технологии в машиностроении-2012». Свое прозвище танк получил за белую окраску на выставке.
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