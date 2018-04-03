На петербургском заводе нашли танк «Белый орел»

В сети обратили внимание на публикацию портала t-digest о деятельности 61-го бронетанкового ремонтного завода в Санкт-Петербурге , который входит в состав «Уралвагонзавода» . На одной из фотографий, сделанных на предприятии, был замечен вариант модернизации танка Т-72Б, прозванный «Белым орлом», пишет « Российская газета ».

Корпус от этой машины находится в цеху, где ремонтируются танки Т-80БВ.