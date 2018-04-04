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США зафиксировали испытание российской ракеты «Нудоль»
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США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: U.S. Department of Defense
Россия 26 марта 2018 года в Плесецке провела шестые испытания ракеты противоспутникового перехвата системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 (опытно-конструкторская работа «Нудоль»), сообщает The Diplomat со ссылкой на источники в Пентагоне.
Издание отмечает, что состоявшийся тест оказался четвертым успешным испытанием А-235 (всего их, по данным The Diplomat, проведено шесть). Заявляется, что старт ракеты впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок.
Издание, ссылаясь на американских военных, отмечает, что противоспутниковое оружие России включает в себя, в частности, испытываемые системы С-500 и А-235.
Также The Diplomat утверждает, что к концу 2018 года вокруг Москвы будет развернута система противоракетной обороны, основанная на комплексе A-135 с модернизированной противоракетой 53Т6 (ABM-3 Gazelle по классификации НАТО), которая в ноябре 2017 года продемонстрировала успешный перехват цели на высоте около ста километров.
Российские военные 2 апреля 2018 года успешно испытали ракету 53Т6М противоракетной системы A-135 на полигоне Сары-Шаган, предназначенную для защиты Москвы от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
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