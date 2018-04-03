Минобороны РФ получило новейший летающий командный пункт

Министерству обороны России передан первый из двух построенных в Казани самолетов Ту-214ПУ-СБУС. Согласно данным Flightradar24, борт с серийным номером 529 прибыл к месту постоянного базирования на подмосковный аэродром Чкаловский.

Данная версия Ту-214 представляет собой воздушный пункт управления, оборудованный бортовым узлом специальной связи СБУС, пишет военный блог. Контракт на постройку двух летающих КП был заключен в ноябре 2015 года, сумма сделки составила 5,665 миллиарда рублей.