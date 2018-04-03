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Минобороны РФ получило новейший летающий командный пункт
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Минобороны РФ получило новейший летающий командный пункт 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерству обороны России передан первый из двух построенных в Казани самолетов Ту-214ПУ-СБУС. Согласно данным Flightradar24, борт с серийным номером 529 прибыл к месту постоянного базирования на подмосковный аэродром Чкаловский.
Данная версия Ту-214 представляет собой воздушный пункт управления, оборудованный бортовым узлом специальной связи СБУС, пишет военный блог. Контракт на постройку двух летающих КП был заключен в ноябре 2015 года, сумма сделки составила 5,665 миллиарда рублей.
В рамках гособоронзаказа Казанский авиазавод изготовил два Ту-214 для программы "Открытое небо" — установленная на них аппаратура успела напугать западных партнеров, два летающих командных пункта Ту-214ПУ, два самолета связи Ту-214СУС и пять самолетов-ретрансляторов Ту-214СР.
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