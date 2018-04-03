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Британские СМИ с запозданием испугались новой российской авиабомбы
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Британские СМИ с запозданием испугались новой российской авиабомбы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
О разработке новейшей российской авиабомбы «Дрель», которая должна быть принята на вооружение в этом году, СМИ, в том числе западные, активно писали с января. Но испугались британские журналисты ее только сейчас, когда в отношениях между двумя странами произошел серьезный кризис.
Как пишет Daily Express, эта бомба является «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля», хотя еще три месяца назад этот же британский таблоид просто описывал ее характеристики без каких-либо далеко идущих выводов. Теперь же издание полагает, что новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), «усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны». Со странной логикой газета пишет, что объявление о создании «Дрели» прозвучало после инцидента в Солсбери, хотя сама рассказывала о ней в январе.
Напомним, разработка планирующей бомбы велась более 20 лет. Впервые "Техмаш" выставил ее в 2015 году на авиакосмическом салоне МАКС, под названием «Дрель» она стала известна на форуме «Армия-2016». Бомба снаряжается 15 самонаводящимися элементами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи. На конечном участке траектории они отделяются от бомбы и спускаются на парашютах, наводясь при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. При этом «Дрель» остается невидимой для радаров.
Как отмечает Daily Express, с ее помощью можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров, не входя в воздушное пространство противника.
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