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США перебрасывают конвертопланы Osprey в Токио
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ВВС США начинают переброску конвертопланов Osprey на базу в Токио 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Reuters
Командование ВВС США в Японии объявило во вторник, что в конце нынешней недели на американскую военно-воздушную базу Иокота в черте Токио будут переброшены пять транспортных конвертопланов Osprey CV-22. На основной территории Японии они будут развернуты впервые, сообщило информационное агентство Kyodo.
Как сообщается, в течение нескольких лет число Osprey на базе Иокота будет доведено до десяти. Вместе с ними предполагается перебросить в общей сложности 450 человек, которые будут обслуживать конвертопланы.
В настоящее время на отдаленном южном японском острове Окинава уже находятся 22 Osprey в модификации MV-22 для нужд морской пехоты.
Конвертопланы могут менять направление своих винтов из вертикального в горизонтальное и в зависимости от этого лететь как вертолет или самолет. Osprey способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1600 км с крейсерской скоростью свыше 440 км в час. Они вооружены пулеметом и малокалиберной шестиствольной пушкой. В Японии Osprey заменяют устаревшие военно-транспортные вертолеты CH-46.
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