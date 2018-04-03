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В новой авиабомбе РФ увидели «сигнал агрессии»
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Британские СМИ увидели в новой российской авиабомбе «сигнал агрессии» 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Новая авиационная бомба "Дрель", которая будет принятая на вооружение российской армии в этом году, является "очередным сигналом агрессии со стороны Кремля", пишет британский таблоид Daily Express.
Издание полагает, что новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.
В статье приводятся слова представителей концерна-разработчика "Дрели" "Техмаш", которые заявляют, что с помощью бомбы можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров, избегая воздушное пространства врага.
Одна такая бомба, пишет таблоид, снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи. При этом "Дрель" остается невидимой для радаров.
Daily Express утверждает, что Россия сообщила о новой бомбе вскоре после того, как в британском Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, что, по мнению автора статьи, является "еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля".
При этом на самом деле впервые "Техмаш" представил данную разработку в 2015 году на авиакосмическом салоне МАКС, под названием "Дрель" она стала известна на форуме "Армия-2016". Планирующая бомбовая кассета "Дрель", которая будет принята на вооружение ВС России в 2018 году, предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления в любую погоду без захода самолета в зону действия объектов ПВО.
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