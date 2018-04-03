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Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
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Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео 

РИА Новости 43 минуты назад
Радиолокационный комплекс "Енисей", который станет частью ЗРС С-500 "Прометей", впервые показали на видео в выпуске новостей "Вести-Астрахань" на телеканале "Россия — 1".
В сюжете говорится, что испытания комплекса прошли 28 марта на полигоне Ашулук. В учениях также приняли участие самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты зенитных комплексов С-300, С-400 и "Панцирь-С". Они отработали уничтожение наземных и воздушных целей. По словам репортера, "Енисей" распознает баллистические ракеты на высоте до 100 километров, а радиус действия радара достигает 600 километров. Ранее название радара не озвучивалось.
Большинство тактико-технических характеристик С-500, частью которого, предположительно станет "Енисей", засекречены. Ранее сообщалось, что "Прометей" сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.
Ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство к 2020 году.
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