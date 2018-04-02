Ракетам «Калибр» изменят место базирования

Каспийск ( Минобороны переносит базу Каспийской флотилии из Астрахани Дагестан ). Официальной причиной объявлено «усиление безопасности Каспийского моря», однако, судя по всему, к подобному решению привело сразу несколько обстоятельств. Не последнее из них, возможно, касается возможностей применения главного ударного оружия флотилии — знаменитых комплексов «Калибр».

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск (Дагестан).

«Там у нас разворачивается огромная стройка. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — цитирует РИА «Новости» министра, выступавшего на совещании ведомства.

Новый проект должен стать более современным, чем его аналоги на Севере, Балтике и на Черном море. К 2020 году планируется построить не только порт, но и арсенал, госпиталь, казармы для моряков и жилье для офицеров.

Еще осенью в Каспийске Минобороны начало строительство базы, которая должна вместить все ракетные корабли флотилии, а также обеспечить их оперативное развертывание для применения высокоточного оружия. Как известно, именно таким оружием оснащены малые ракетные корабли флотилии. Несмотря на удаленность Каспия от Сирии , корабли флотилии принимали участие в сирийской операции, с осени 2015 года время от времени вели огонь ракетами «Калибр» по позициям мятежников в этой арабской стране. Ракеты пролетели до Сирии через воздушное пространство Ирана . Собственно, это главное ударное оружие флотилии, способное поражать цели на расстояние до 2500 км. И, кстати, нести ядерные боеголовки.

Иначе говоря, теперь одна из точек базирования столь мощного российского оружия смещается на несколько сотен километров южнее. Возможно, российский Генштаб полагает, что это имеет значение с точки зрения географии применения этих ракет — в исключительных ситуациях корабли должны пускать их прямо от места стоянки. «Калибры» есть и на вооружении Черноморского флота, но у Каспийской флотии совершенно уникальное положение — в Каспий по понятным причинам не могут заходить корабли НАТО

Сейчас Каспийская флотилия — морская компонента Южного военного округа — базируется в Астрахани. В ее задачи входит проведение антитеррористических мероприятий, охрана торговли и защита российских интересов в зоне нефтяных месторождений. В состав флотилии, кроме малых ракетных кораблей и других надводных сил, входят также части береговых войск.

Туркмения и С военной точки зрения, кроме России , сколько-нибудь серьезными военно-морскими возмжностями на Каспии обладает только Иран. Казахстан Азербайджан имеют лишь несколько боевых катеров. При этом Каспийск расположен вблизи азербайджанской границы, «напротив» Туркмении и, главное, гораздо ближе к Ирану, чем Астрахань. Можно ли истолковать передислокацию базы можно истолковать как недружественный жест в адрес Тегерана , как признак того, что российские адмиралы не исключают в будущем конфликта с Ираном?

«У этого решения есть несколько причин. Прежде всего, речь идет о расширении систем базирования флота и растущем обеспечении боевой устойчивости в случае кризиса в регионе. С географической точки зрения следует учесть сокращение времени выдвижения кораблей к месту боевого предназначения в случае конфликтов и расширение охвата системой базирования флота операционной зоны вероятного конфликта», — заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«В последнее время все чаще появляется информация про обмеление Каспийского моря, ввиду чего Астраханская база может потерять свое значение. Не стану исключать, что этот нюанс также учитывался Минобороны при выработке решения о переводе флотилии в Дагестан», — предположил Сивков. Также не исключено, что на решение Москвы повлияли не сколько гео-, сколько внутриполитические расклады.

«Возможно, таким образом, Москва еще и косвенно помогает новому главе республики Владимиру Васильеву. Ведь строительство базы приведет к открытию тысяч рабочих мест, а ведь безработица остается одной из главных проблем республики, — предположила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД жительница Каспийска. — Пока каспийчане привыкли тратить деньги в соседней Махачкале. Если теперь город начнет расти, то можно ожидать, что все улучшится — и дороги, и озеленение. Для местного бизнеса это особенно хорошо».

По данным на 2014 год, число горожан официально достигало 105 тысяч человек. Причем его нельзя назвать моноэтническим. «Уже сейчас в городе заметно больше русских, чем в других городах, поскольку именно в Каспийске расположено управление погранслужбы ФСБ . В советское время Каспийск слыл „русским“ городом, поскольку здесь жило много русскоязычных инженеров и работавших, трудившихся на заводе „Дагдизель“ , а также много военных. Как известно, в 90-е годы многие из них уехали в центральную Россию», — рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Каспийска.

«На сегодня русские составляют около 10 процентов горожан. Летом население раньше удваивалось, поскольку приезжало много туристов. Сейчас туристов снова много. Но в уличной толпе летом можно сразу отличить приезжих от местных, — приезжие спокойно ходят в шортах. В других уголках Дагестана, например, в горных аулах такое не принято», — напомнила горожанка.

В это же время некоторые эксперты сомневаются в целесообразности переноса базы в Каспийск.