В Иннополисе успешно протестировали дрон для доставки грузов

КАЗАНЬ , 3 апреля. / ТАСС /. Сотрудники университета Иннополис в Татарстане успешно провели испытания беспилотника для доставки грузов. За час дрон вместе с грузом преодолел расстояние 38 км и вернулся обратно, сообщила пресс-служба университета.

"Сотрудники университета Иннополис в сотрудничестве с компанией ЭНИКС провели испытания беспилотника в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. За час дрон доставил почтовый груз на расстояние 38 км и вернулся обратно. Аппарат двигался со скоростью 65 км/ч на высоте 500 м. Во время апробации технологии беспилотной доставки грузов использовался дрон Т16 компании ЭНИКС, который способен летать на расстояние 150 км с предельной скоростью 130 км/ч на высоте до 4 км. Общая дальность испытательного полета составила 76 км", отмечается в сообщении университета Иннополис.

Как уточняют сотрудники вуза, беспилотник может доставить груз из района казанского логистического почтового центра Почты России до почтового отделения Иннополиса, и за один полет сможет преодолеть такое расстояние 4 раза.

"Мы доказали, что способны доставлять грузы беспилотниками, поэтому будем предлагать наши решения коммерческим заказчикам, беря на себя техническую сторону вопроса и разрабатывая системы управления. Вместе с нашим партнером компанией ЭНИКС, конструирующей беспилотные аппараты, мы сможем решать сложные технологические задачи. Осталось заручиться поддержкой команды юристов, которые помогут быстро решать административные и юридические вопросы, связанные с согласованием маршрутов полетов. Только законодательная база отделяет наш проект от масштабирования и коммерческого внедрения, поэтому мы надеемся на поддержку со стороны государственных властей для реализации таких проектов", цитирует пресс-служба руководителя Центра развития робототехники университета Александра Климчика.

По словам Климчика, сейчас специалисты работают над тем, чтобы довести точность доставки груза в городских условиях до сантиметра. Последние испытания показали, что точность достигла расстояния в один метр.