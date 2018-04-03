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В Иннополисе испытали беспилотник для доставки грузов
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В Иннополисе испытали беспилотник для доставки грузов 

АиФ Казань 55 минут назад
Фото: АиФ Казань
Испытания беспилотника для доставки грузов прошли в Иннополисе, сообщает пресс-служба местного университета.
Сотрудники образовательного учреждения провели испытания дрона в условиях ограниченной видимости и при низких температурах. За час беспилотник доставил груз на расстояние 38 км, а затем вернулся обратно. Двигался дрон со скоростью 65 км/ч на высоте 500 м. Общая дальность полета составила 76 км. Сотрудники университета Иннополис уверены, что беспилотник может доставить груз из казанского почтового центра Почты России до почтового отделения Иннополиса, и за один полёт сможет преодолеть такое расстояние 4 раза.
«Мы доказали, что способны доставлять грузы беспилотниками, поэтому будем предлагать наши решения коммерческим заказчикам, беря на себя техническую сторону вопроса и разрабатывая системы управления. Вместе с нашим партнёром — компанией ЭНИКС, конструирующей беспилотные аппараты, — мы сможем решать сложные технологические задачи, — сказал руководитель Центра развития робототехники Александр Климчик, отметив, что внедрить беспилотники в жизнь мешает только вопрос с законодательством.
«Мы надеемся на поддержку со стороны государственных властей для реализации таких проектов», — подчеркнул он.
Александр Климчик также отметил, что помимо почтовых грузов, беспилотники могут доставлять еду, медикаменты в места, где нет дорог.
«Иногда, чтобы наземным способом доставить груз, нужно ехать в объезд 200—300 км, преодолеть горы, реки и т.п. Беспилотник же сэкономит деньги и доставит груз напрямую, сократив расстояние до 25—30 км».
Сейчас ученые университета Иннополис работают над созданием системы управления с искусственным интеллектом.она нужна для того, чтобы дрон понимал, где он находится, умел корректировать направление и определять курс.
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