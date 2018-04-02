Швейцарский нож в мире вертолетов

Патрулирование, транспортировка больных или пассажиров, обслуживание теленовостей, пожарных и даже горнолыжников экстремалов… Все эти и много других функций может обеспечить представленный в феврале 2018 года Kopter SH09. Чем еще примечательна эта машина и каким образом она может изменить расстановку сил на вертолетном рынке, читайте в материале Indicator.Ru.

В конце февраля Европейское агентство по безопасности полетов, оно же EASA, выдало конструкторский сертификат качества швейцарской компании Kopter Group, ранее известной как Marenco Swisshelicopter. Получение сертификата DOA (Design Organisation Approval, тот самый сертификат) означает, что на мировом рынке появится еще один вертолет от молодого игрока, у которого уже есть два прототипа легкого пассажирского аппарата Kopter SH09, попадающего в нишу 2,5-тонных вертолетов. Кстати, большинство конкурентов, производящих такие машины, уже весьма почтенного возраста.

Посмотрим на SH09 более внимательно. Пустая машина весит 1300 кг (в первую очередь за счет применения композитных материалов, без которых в современном авиастроении — как военном, так и гражданском, — делать нечего). Максимальная взлетная масса — 2800 кг (но это с грузом на внешней подвеске, а с загруженным салоном — 2650 кг). То, что машине требуется экипаж из одного человека, — дополнительный плюс, поскольку дает возможность взять на борт «лишнего» пассажира или 70 кг груза.

Длина аппарата составляет 10,2 метра, диаметр пятилопастного безредукторного несущего винта прямой тяги — 11 метров. Рулевой 11-лопастной винт диаметром в 1,2 метра заключен в кольцо, что увеличивает безопасность машины. Вертолет однодвигательный, мощность турбовального Honeywell HTS900, которым на этапе первоначального производства планируется оснащать машину, составляет 1020 лошадиных сил.

Крейсерская скорость вертолета — 260 километров в час (запомним этот показатель). 750 литров топлива, которые можно залить в баки, позволят преодолевать расстояние до 800 километров. Максимальная высота полета — 4500 метров над уровнем моря (и это без учета дальнейших модификаций машины для увеличения высоты полета для высокогорных операций, что особенно важно для заказчиков из Южной Америки и Азии).

Подобно швейцарскому ножу, вертолет предназначен для очень широкого спектра миссий: патрульный (тогда у него будут дополнительные баки с горючим, увеличенная продолжительность полета и специальное патрульное оборудование), санитарный (размеры кабины позволяют установить носилки и обеспечить доступ через задний проем под хвостовой балкой), пассажирский для семи пассажиров, вертолет курьерской службы, пожарный вертолет, вертолет телевизионной службы новостей (помните такие в американских фильмах?), специализированный вертолет для горнолыжников-экстремалов (heli-ski) и так далее.

Рынок 2,5-тонных геликоптеров очень востребован в современном мире — как в классе бизнес-вертолетов, так и в классе вертолетов специального назначения (медицина, полиция, спасатели). При этом, что важно, у SH09 есть несколько значительных преимуществ перед конкурентами.

Основные «рабочие лошадки» на рынке вертолетов этого класса — это четыре американских и европейских машины: Aérospatiale AS.350 Écureuil (сейчас этот же вертолет известен как Airbus H125 — так его назвали после переименования фирмы-производителя на Airbus Helicopters), развитие этой модели — Eurocopter EC 130/Airbus H130; Leonardo helicopters AW 119 Kx (ранее — AgustaWestland AW119 Koala) и Bell 407 GX.

Из них только Bell407 совершил первый полет «всего» 23 года назад. Старшая «Белка» (именно так переводится собственное название AS.350) полетела 43 года назад. При этом по всем основным характеристикам эти модели уступают своему молодому швейцарскому собрату.

Три главных преимущества нового вертолета (два прототипа которого уже летают, а серийное производство планируется начать в 2019 году) обусловлены тремя факторами. Во-первых, прочность и безопасность — композиты обеспечивают большую устойчивость корпуса к нагрузкам, что особенно важно для патрульных и спасательных машин, а большое количество технических нововведений в конструкции позволяют сделать вертолет более безопасным. Во-вторых, самая современная цифровая начинка на рынке. В-третьих, новый вертолет гораздо производительнее существующих машин по различным характеристикам: по крейсерской скорости, грузоподъемности, дальности полета, кроме этого он заметно тише своих конкурентов. Более того, новые технологии позволяют заметно снизить вибрации в салоне по сравнению с вертолетами предыдущего поколения, что критически важно для перевозки тяжелых пациентов, которые чаще всего и становятся пассажирами санитарных вертолетов.

Есть ли что ответить на этот вызов отечественному производителю? Пока что обладателю самого большого коммерческого парка вертолетов в мире, компании Utair , приходится довольствоваться в этом сегменте машинами AS.350. Лучшие отечественные вертолеты (действительно мировые хиты, Ми-8/17 и Ми-26) гораздо больше по размеру (Ми-26 — самый большой вертолет в мире), замечательный Ка-26 «Хулиган» сошел со сцены, а его модификация Ка-226, выпускающаяся с 1998 года, слишком медленная (крейсерская скорость — 195 километров в час) и дорогая (экспортная цена — $4,2 миллиона при планируемой цене «швейцарца» чуть более трех). Казанский «Ансат» получился хорошим, но этот двухдвигательный вертолет чуть тяжелее, и внедрение его в массовое производство и продажу идет непросто. Кроме того, главный заказчик «Ансата» — Министерство обороны , что тоже накладывает некоторые ограничения.

На этом фоне перспективы компании кажутся неплохими: по имеющейся информации, производитель уже заключил большое количество договоренностей и получил несколько твердых заказов на несколько лет производства. Исходя из этого, компания планирует запустить производство в Швейцарии , а затем выйти на американский и азиатский рынки. По планам компании, в течение нескольких лет планируется выйти на объем производства до 200 вертолетов в год.

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