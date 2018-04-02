«Адмирала Кузнецова» отремонтируют раньше срока

Тяжелый авианесущий российский крейсер «Адмирал Кузнецов» выйдет после ремонта раньше планируемого срока, рассказали в оборонно-промышленном комплексе. Контракт на ремонт судна планируется подписать в апреле — все необходимые распоряжения на этот счет уже отданы. Сами же работы были начаты еще в прошлом году.

Контракт на ремонт тяжелого авианесущего российского крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» планируется подписать в апреле, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ.

Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце — это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ. И выйдет он из ремонта гораздо раньше, чем планировали», — рассказали в ОПК.

Несколькими днями ранее сообщалось, что на крейсере установят цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации. Это позволит палубным самолетам выполнять задачи в любое время суток и в сложных условиях, а не только днем при хорошей видимости, передает ФАН.

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля государственные награды. Крейсер «Адмирал Кузнецов» был удостоен ордена Ушакова — в ходе сирийской антитеррористической компании ВС РФ с крейсера российскими летчиками было выполнено 420 боевых вылетов.

В октябре прошлого года сообщалось, что военное ведомство России отказалось от планов выделить 50 миллиардов рублей на ремонт и модернизацию единственного авианосца. Вместо этого предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы. Экономия в основном произойдет за счет модернизации, а ремонт профинансируют в соответствии с планом.

По его словам, площадки для постройки подобного корабля в России есть. Только у ОСК — две подходящих верфи. Работы, о которых идет речь, способен выполнить «Севмаш» , а основную часть корпуса, при определенных технологических решениях, могут построить на Северной верфи (после того, как на ней завершится модернизация и появится построечное место размером 250 на 70 метров).

«Нам в ОСК уверенности в своих силах добавляет и тот опыт, который мы получили при модернизации авианосца «Викрамадитья» — его в свое время пришлось практически строить заново. Наконец, в корпорации есть люди, которые в деталях знают, как осуществить ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — пояснил топ-менеджер.

Он также рассказал о силовой установке будущего авианосца.

«Сейчас мы строим ледокол с атомной силовой установкой мощностью 60 мегаватт, который будет использовать принцип электродвижения. В ближайшее время приступим к строительству его собрата — с установкой, мощность которой уже 120 мегаватт. Полагаю, это более чем убедительные примеры того, что в России есть необходимые компетенции по строительству мощных и надежных кораблей», — резюмировал Рахманов.

«У нас есть системы вооружения, которые могут ответить любому неприятелю. Если говорить про авианосцы, технически и технологически сегодня оборонная промышленность России способна создать такого рода корабль. Есть технический проект, по нему работы никогда не останавливались», — сказал он.

По словам заместителя председателя российского правительства, в первую очередь это вопрос военных — а нужен ли им такой корабль.

«В отличие от США, мы великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты», — подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что Россия — страна мирная и для нее самое главное — «сохранить безопасность границ и наших союзников».

Новая концепция военно-морской деятельности, определяющая развитие ВМФ России до 2030 года и уже подписанная президентом страны Владимиром Путиным, предусматривает, что в результате сбалансированного развития российского Военно-морского флота можно будет не допустить «исключительного превосходства над ним военного флота США и иных военно-морских держав».

«Флот должен обладать способностью нанесения неприемлемого ущерба противнику в целях его принуждения к прекращению боевых действий, также быть способным к успешному противоборству с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом», — указано в документе.