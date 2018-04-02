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Трофейный «Булат» заметили на службе в народной милиции Луганска
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Трофейный «Булат» заметили на службе в народной милиции Луганска 

Российская Газета 1 час назад
«Булаты» состояли на вооружении 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса ВСУ. Долгое время их позиционировали как «самые совершенные» из тех, что имеются на вооружении украинской армии.
По сравнению с «шестьдесятчетверками» старых модификаций, эти танки получили основательно доработанную систему управления огнем, новую встроенную динамическую защиту и двигатель мощностью 850 л.с. В результате масса танка возросла до 45 тонн. Это негативно сказалось на надежности ходовой части, которая, как оказалось, не была приспособлена к таким нагрузкам.
Сейчас это звучит удивительно, но неудачный «Булат» даже пытались экспортировать. В 2010 году его демонстрировали на сентябрьской оружейной выставке в ЮАР, активно рекламировали в Индонезии.
Однако участие Т-64БВ в боевых действиях в ходе так называемой «АТО» оказалось неудачным, что к сегодняшнему дню свело все надежды на экспорт практически до нуля.
По последним данным, из 85 машин данной модификации в боях было потеряно 18 танков. Причем в большинстве случаев «Булаты» после воздействия на них средств поражения ополченцев сгорели или были уничтожены внутренними взрывами боекомплекта. Еще три танка были захвачены ополченцами в исправном состоянии.
Эксперты отмечали, что кроме заводских дефектов, провальному применению данных образцов бронетехники способствовал и невысокий профессиональный уровень экипажей, а также их низкий боевой дух. Поэтому не удивительно, что украинские генералы приняли решение вывести Т-64БМ из войск и отправить их на хранение.
В Народной милиции ЛНР трофейную технику продолжают активно применять в ходе боевой учебы. Экипажи демонстрируют высокий уровень подготовки.
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