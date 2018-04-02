«Аллигаторы» начали высокогорные полеты в Приэльбрусье

В понедельник, 2 апреля, на горном полигоне в Приэльбрусье начался учебный сбор пилотов боевых вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В горной подготовке примут участие более 70 летчиков на 10 вертолетах: Ми-35М "Крокодил", Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор".

— В течение месяца опытные инструкторы проведут с летчиками теоретические занятия по ориентированию и основам действий в горной местности. Особенностью обучения станет подготовка экипажей современных ударных вертолетов к полетам в темное время суток с применением очков ночного видения, — рассказал "РГ" Начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Пилоты в ходе сборов отточат навыки облета горных склонов, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до 4 тысяч метров. Упор в тренировках сделают на полеты ночью и в сложных метеоусловиях с ориентированием по приборам и стрельбой из штатного вооружения вертолетов.