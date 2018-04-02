В «Матрешкином дворе» появится танк

Скульптура Т-34 станет началом монумента, который планируется создать к 2020 году.

Новосибирские власти разрешили установить танк в жилом комплексе возле дома по адресу Дмитрия Шмонина, 10/2. Такая ассоциация возникла у строительной компании из-за территории, на которой стоит «Матрешкин двор» — он строится на месте Бронных переулков. Танк будет возвышаться на четыре метра и шириной в три метра. Постановление об установке появилось в бюллетене мэрии в конце прошлой недели. Предполагается, что к семидесятипятилетию Победы в Великой Отечественной Войне на этой территории расположится целый мемориальный парк.