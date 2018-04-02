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В «Матрешкином дворе» появится танк
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В «Матрешкином дворе» появится танк 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Скульптура Т-34 станет началом монумента, который планируется создать к 2020 году.
Новосибирские власти разрешили установить танк в жилом комплексе возле дома по адресу Дмитрия Шмонина, 10/2. Такая ассоциация возникла у строительной компании из-за территории, на которой стоит «Матрешкин двор» — он строится на месте Бронных переулков. Танк будет возвышаться на четыре метра и шириной в три метра. Постановление об установке появилось в бюллетене мэрии в конце прошлой недели. Предполагается, что к семидесятипятилетию Победы в Великой Отечественной Войне на этой территории расположится целый мемориальный парк.
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