Солдат будущего: умные пули, броня из жидкости и дополненная реальность

Эксперты в области вооружений считают, что всего через 10-15 лет боевая экипировка будет значительно отличаться от снаряжения, используемого в войсках сегодня.

«Умные» пули, сверхпрочные бронежилеты и защитные шлемы, которые еще вчера существовали только в видеоиграх, совсем скоро окажутся на вооружении войсковых подразделений.

От безделушки к необходимости

Еще 20-25 лет назад присутствие электронных блоков в снаряжении принимали скорее за дурной тон, чем за предметы первой необходимости — претензий к носимым устройствам было много, а их функционал был крайне ограничен. Однако сейчас можно с уверенностью говорить, что на рубеже 2030-х годов Сухопутные войска нескольких государств попадут под переоснащение, или даже под переформатирование современной электроникой.

Микрокомпьютеры на теле солдата давно превратились из необычного гаджета в полностью функциональное устройство — биодатчики и специальный кодированный сигнал позволяют не только в режиме реального времени получать данные о состоянии здоровья каждого бойца, но и понимать, кому из военнослужащих требуется срочная медицинская помощь и эвакуация.

Попытки разработать системы, необходимые для максимально оперативного вмешательства поисково-спасательных служб и взаимодействия войсковых подразделений на земле, в нескольких странах по всему миру предпринимались неоднократно, но самого настоящего прорыва в области военной коммуникации ждут в следующие несколько лет.

Сухопутные войска и спецподразделения армии США всегда считались одними из наиболее оснащенных по части электроники. Со времен появления у американских военных панорамных приборов ночного видения GPNVG-18, стоимость которых в пересчете на каждый комплект составляет более 40 тыс. долларов, ситуация коренным образом не изменилась — основное внимание в Соединенных Штатах по-прежнему уделяют средствам для наблюдения и работы спецподразделений в темное время суток.

Следуя своей же традиции, американские военные собираются внедрить и другое устройство — очки дополненной реальности под названием HUD 3.0, которые будут совмещать сканер с микрокомпьютером, способным выводить ключевые данные на миниатюрный дисплей прямо перед глазами оператора. До практической реализации этого устройства еще далеко, однако важность надежной работы «цифры» внутри боевой экипировки осознали разработчики десятков государств.

«Ратник» 3.0 В боевых действиях и войнах будущего командиры подразделений Сухопутных войск ВС РФ получат уникальную возможность — не просто отдавать приказы и принимать доклады по защищенным каналам радиосвязи, но и получать оперативную информацию с поля боя в режиме реального времени. Эту возможность российским военным предоставит следующее поколение комплекта боевой экипировки «Ратник», в состав которого кроме датчиков и средств обнаружения войдут и другие средства разведки. Главком Сухопутных войск Олег Салюков отметил, что в третью версию «Ратника» войдут микророботы и беспилотники, которые повысят осведомленность мотострелковых подразделений на поле боя.

Отдельные образцы и решения испытываются уже сейчас — помимо малоразмерных летательных аппаратов российскими учеными в тесном сотрудничестве с военными разрабатываются и наземные дроны-разведчики, способные скрытно добраться в самые труднодоступные места.

Одним из ключевых элементов экипировки станут электронные очки, которые, по словам генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Семизорова, позволят поражать противника из-за угла и укрытий, не подвергая стрелка-оператора опасности. Главной целью таких комплексов, по словам экспертов, станет максимально быстрое и точное поражение целей с использованием минимального количества боеприпасов.

Специалисты полагают, что в дальнейшем на электронные очки каждого бойца, которые могут быть интегрированы как в единую информационную систему, будет выводиться та же информация, что доступна офицерам и командирам подразделений. По словам военного эксперта Михаила Лапикова, то, что раньше было доступно только в компьютерных играх и воспринималось как мечты писателей-фантастов — теперь превратилось в необходимость.

«Если взять ту же мини-карту, проекция которой будет выводиться прямо на электронные очки каждого бойца, эта часть информации о состоянии подразделений по-прежнему остается одним из самых удобных способов получать оперативную информацию. При этом от портативных компьютеров в будущем могут отказаться вообще — проекция гораздо нагляднее, удобнее, и такая информация гораздо быстрее «читается» бойцами», — отметил эксперт.

Перед современной военной наукой стоят не только задачи создать самые легкие и самые энергоемкие батарейки для носимой электроники. Как не перегрузить бойца информацией, как сделать пригодный для использования в бою интерфейс — все эти задачи лишь предстоит решить в целях максимально быстрой работы с информацией на поле боя.

Другим важным направлением работ по перспективным боевым комплектам будущего станет разработка и защита каналов управления роботизированной техникой, способной решать боевые задачи «в одном строю» с людьми — беспилотные вертолеты, боевые машины огневой поддержки и беспилотные средства снабжения, все это не плод воображения футурологов, а реальность, на доведение которой до пригодного к бою состояния потребуется всего 10-15 лет.

Из стрелка в операторы и наоборот

Уже на текущем этапе развития стрелкового оружия изобретены и производятся боеприпасы, способные упростить выполнение боевых задач. Одним из наиболее сложных и важных направлений работ остается создание корректируемых боеприпасов — «умных» пуль, способных поражать цели на недосягаемых для обычного вооружения дистанциях.

Относительно «умных» пуль возникло несколько заблуждений, главное из которых состоит в выводе о простой конверсии обычных боеприпасов под высокоточные. Активно-реактивную пулю, способную лететь к цели как миниатюрная крылатая ракета с наведением по лазерному лучу, гораздо сложнее спроектировать, собрать, и в 10 раз сложнее производить с достаточной надежностью в необходимых количествах.

«Умные» пули лишь отдаленно напоминают традиционные снайперские боеприпасы. По большей части, винтовочные боеприпасы этого типа будет правильнее сравнивать с танковым БПС — бронебойным подкалиберным снарядом. После выхода из ствола винтовки «умная» пуля сбрасывает миниатюрный защитный поддон, после чего в дело включается миниатюрный ускоритель и активируется система наведения.

Фактически, боеприпасы этого типа позволят упростить не только снайперскую стрельбу, но и вообще любое поражение целей, попутно меняя места стрелка и корректировщика, удерживающего метку лазерного луча на цели.

Внедрение высокоточных «умных» боеприпасов в войсковые и специальные соединения армии позволит значительно ускорить подготовку снайперов. Главную скрипку в деле поражения целей с помощью такого оружия будет играть оператор-наводчик (корректировщик), от профессионализма которого напрямую будет зависеть результат поражения цели.

Эксперты считают, что стрелок-оператор через 15-20 лет будет лишь выполнять техническую часть подготовки к такой работе — доставка снайперского комплекса к месту выстрела, его подготовка, осуществление выстрела и фиксация попадания.

Жидкий бронежилет

Ученые считают, что одновременно с внедрением перспективного вооружения, «умных» пуль и роботов для огневой поддержки, в тени более продвинутых разработок может оказаться самый популярный защитный материал — кевлар. Его место на теле солдат и офицеров займут «жидкие» бронежилеты со специальным наполнителем.

Внедрение в конструкцию бронеплит специальных наночастиц, обеспечивающих повышенную вязкость при попадании инородного тела (пуль или осколков) позволит не только снизить массу бронежилета почти на 50%, но и уменьшит вероятность получения военнослужащими тяжелых заброневых травм.

Если и этого покажется мало, то с развитием нанотехнологий станет возможно массовое производство самовосстанавливающихся бронежилетов. Специальный состав из углеродных нанотрубок на основе дисульфида вольфрама (соль металла вольфрама и сероводородной кислоты) позволит превратить традиционные средства защиты из обычной кевларовой «заслонки» в уникальный нагрудный амортизатор практически для всех типов пуль.

Исследования, проводимые в области создания перспективных средств защиты позволили ученым заключить, что бронежилеты на основе дисульфида вольфрама будут в шесть раз прочнее и в пять раз легче традиционных кевларовых.