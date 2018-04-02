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«Бук-М2» отразили удар на учениях под Петербургом
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«Бук-М2» отразили ракетно-авиационный удар на учениях под Петербургом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчеты комплексов "Бук-М2" отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника на учениях в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, в ходе плановых мероприятий итоговой проверки за зимний период обучения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) условного противника", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха. Также для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали самолеты разных типов — истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ.
В Минобороны рассказывают, что самолеты заходили в район учений с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на различных высотах, фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным станциям.
"В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. При отражении МРАУ боевые расчеты ЗРК "Бук-М2" произвели более 10 электронных пусков", — сообщают в ведомстве.
Отмечается, что в общей сложности в учении приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.
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