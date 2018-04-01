Следующее поколение танков США может получить броню из стальной пены

В ходе исследований учеными университета Северной Каролины и Управления прикладной авиационной техники армии США было обнаружено, что композитная металлическая пена обеспечивает большую защиту по сравнению с обычной стальной пластиной, будучи при этом на треть легче. Это открытие позволит создавать более легкую и защищенную бронированную технику, способную противостоять кинетическому оружию, воздействию ударной волны и высокой температуры. «Металлическая пена» представляет собой металл с губчатыми отверстиями (CMF), что делает ее более легкой по сравнению с металлом, и позволяет частично поглощать энергию удара при попадании боеприпаса.

CMF эффективно отражает ударную волну. По словам ученых, в случае прямого попадания или взрыва в непосредственной близости, его энергия рассеивается при контакте с полыми сферами в броне. Ударная волна деформирует их, а броня как бы впитывает ее энергию.

CMF — термостойкий материал. В тестах, проведенных в 2016 году, исследователи обнаружили, что для прохождения через трехдюймовую (7.62 см) CMF-плиту требуется вдвое больше тепла, чем в случае с нержавеющей сталью. «Сырные» полости создают воздушные карманы, замедляющие передачу тепловой энергии. В ходе боевых действий это сможет замедлить тепловое воздействие взрыва и даст экипажу возможность покинуть поврежденную машину.