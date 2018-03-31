Порядка 50 кораблей и судов войдут в состав ВМФ России до 2020 года

Порядка 50 кораблей и судов войдут в боевой состав Военно-Морского флота России до 2020 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев, выступая в субботу на церемонии установки последней доски наружной обшивки на корпус точной копии парусного линейного корабля Балтийского флота "Полтава".

"Программа кораблестроения 2018-2020 будет полностью выполнена — это даже не подвергается никакому сомнению.

Мы однозначно получим и введем в боесостав в этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами перехватывания подводной лодки, и, без всякого сомнения, новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения", — сказал Королев.

"Будем говорить так — это порядка 50 кораблей в этот период", — уточнил главком, добавив, что это "главная задача, которую сегодня ставит перед собой главное командование Военно-Морского флота".

По его словам, все корабли будут обеспечиваться в соответствии с планами кораблестроительной программы, поскольку они строятся "для конкретных флотов, которые будут решать задачи и у себя, и на других театрах".

Среди основных задач на период до 2020 года Королев назвал сбалансированность количества строящихся кораблей и инфраструктуры, которая позволит обеспечить их всем необходимым в пунктах постоянной дислокации.