Ещё
50 кораблей и судов войдут в состав ВМФ России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 50 кораблей и судов войдут в состав ВМФ России до 2020 года 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Порядка 50 кораблей и судов войдут в боевой состав Военно-Морского флота России до 2020 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев, выступая в субботу на церемонии установки последней доски наружной обшивки на корпус точной копии парусного линейного корабля Балтийского флота "Полтава".
"Программа кораблестроения 2018-2020 будет полностью выполнена — это даже не подвергается никакому сомнению.
Мы однозначно получим и введем в боесостав в этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами перехватывания подводной лодки, и, без всякого сомнения, новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения", — сказал Королев.
"Будем говорить так — это порядка 50 кораблей в этот период", — уточнил главком, добавив, что это "главная задача, которую сегодня ставит перед собой главное командование Военно-Морского флота".
По его словам, все корабли будут обеспечиваться в соответствии с планами кораблестроительной программы, поскольку они строятся "для конкретных флотов, которые будут решать задачи и у себя, и на других театрах".
Среди основных задач на период до 2020 года Королев назвал сбалансированность количества строящихся кораблей и инфраструктуры, которая позволит обеспечить их всем необходимым в пунктах постоянной дислокации.
"В дополнение, мы еще строим суда обеспечения — их тоже будет достаточно, как и, собственно говоря, боевых кораблей", — подчеркнул он.
ТАСС: последние новости
Глава МИД Японии заявил, что КНДР ведет подготовку к новому ядерному испытанию Первые боевые машины поддержки танков "Терминатор" направлены в войска "Уралвагонзавод" борется с итальянцами за права на товарный знак "Танк Т-72"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»173
РФ озвучила ответные меры против Британии145
Трагически погиб актер Евгений Сапаев134
В московском метро встали поезда9
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля274
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение