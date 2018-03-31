В России испытали новую «убийцу подлодок»

В стадии завершения находятся испытания новой российской перспективной противолодочной авиабомбы.

Как сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на заместителя гендиректора концерна "Техмаш", входящего в Ростех , Александра Кочкина, этот боеприпас предназначен для Ту-142 и Ил-38.

"Думаю, в ближайшее время завершатся испытания", — цитирует агентство своего собеседника. При этом отмечается, что пока имеется лишь заказ на разработку авиабомбы. О ее характеристиках еще ничего не известно.

Но ранее сообщалось, что в серийное производство уже поступил другой боеприпас, предназначенный для уничтожения подводных лодок. Речь идет о корректирумой авиабомбе "Загон-2".

После бомбометания она способна находиться на водной поверхности до четырех минут. Благодаря активной гидроакустической системе наведения "Загон-2" может обнаружить цель на расстоянии до 450 метров. Причем, даже в том случае, если изначально целеуказание произойдет с ошибкой до 200 метров, вероятность поражения цели при использовании серии из шести бомб оценивается в 60 процентов.

Подлодку бомба выводит из строя или уничтожает кумулятивно-фугасным зарядом. Причем, вражескую субмарину она может достать на глубине до 600 метров.