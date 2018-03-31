Советский ядерный поезд-"невидимка": почему американцы его боялись

Во второй половине восьмидесятых годов западные страны всерьез поверили в то, что «черт из табакерки» — это не игрушка, а реальная и смертельная угроза. Представьте себе очень длинную «табакерку» с клеймом «Сделано в СССР» и сидящую в ней бестию, способную одним ядерным плевком уничтожить европейское государство. С виду то был обычный поезд, который ничем не отличался от составов, ежедневно прибывающие на вокзалы родины. Но именно он стал занозой для американцев, не успевших построить подобного монстра, и стран НАТО . Знать, что у потенциального противника есть разрушительное оружие, которое отследить сложнее, нежели тягач с пусковой установкой — это действительно страшно!

Подобные составы, коих у нашей страны уже нет, называются БЖРК — Боевой железнодорожный ракетный комплекс. В период с 1987 по 1994 году в СССР было 12 смертоносных поездов РТ-23 УТТХ «Молодец». Их же с трепетом величали «поездами-призраками» и это прозвище было полностью правомерным, учитывая маскировку составов под «обычные». Поговаривают, что даже опытные железнодорожники не могли отличить «спецрейс» под маскировочной сеткой от стандартного поезда на расстоянии 50 метров. Ну а в странах НАТО систему окрестили SS-24 Scalpel.

Разработка стартовала в соответствие с приказом Министерства обороны , подписанном в январе 1969 года, но прошло почти два десятилетия, прежде, чем отнюдь не добрый «Молодец» вышел на боевое дежурство. Ученым-академикам А. Ф. Уткину, который разрабатывал стартовый комплекс и вагоны, и В. Ф. Уткину, автору ракеты-носителя пришлось совместить несовместимое — упаковать в вагон пусковую установку и межконтинентальную баллистическую трехступенчатую ракету с ядерной боеголовкой.

Вот, что вспоминал Владимир Федорович: «Задача, которую поставило перед нами советское правительство, поражала своей грандиозностью. В отечественной и мировой практике никто никогда не сталкивался с таким количеством проблем. Мы должны были разместить межконтинентальную баллистическую ракету в железнодорожном вагоне, а ведь ракета с пусковой установкой весит более 150 тонн. Как это сделать? Ведь железнодорожный состав с таким огромным грузом должен ходить по общегосударственным путям Министерства путей сообщения. Как вообще перевозить стратегическую ракету с ядерной боеголовкой, как обеспечить абсолютную безопасность в пути, ведь нам была задана расчётная скорость состава до 120 км/ч. Выдержат ли мосты, не разрушится ли полотно, да и сам старт, как передать нагрузку на железнодорожное полотно при старте ракеты, устоит ли поезд на рельсах во время старта, как максимально быстро после остановки поезда поднять ракету в вертикальное положение?»

В день Апокалипсиса события должны были развиваться следующим образом. Верхняя часть вагонов откидывается в сторону и гигантские снаряды занимают вертикальное положение, пробуждаясь ото сна. Ящик Пандоры открыт. Старт! Ракеты взмывают на несколько десятков метров, затем включаются маршевый двигатель и «Скальпели» устремляются к целям. Каждая такая «птичка» была способна улететь на 11 тысяч километров и превратить пункт назначения в… Об этом даже не хочется думать.

Преимущества и недостатки БЖРК очевидны. В отличие от тягачей поезда, каждый из которых обслуживало более 70 человек, очень мобильные и в сутки способны покрывать свыше тысячи километров. Они малозаметны для спутников, хотя считать великолепно маскирующегося «Молодца» полностью «невидимыми» мешали три тепловоза. Что касается очевидных минусов, то среди них огромная масса, оказывающая повышенные нагрузки на железнодорожное полотно.

Судя по всему, после встречи М. С. Горбачева и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер , состоявшейся в 1991 году, правительства западных стран утерли пот со лбов. Стороны достигли договоренности о том, что ни один «Молодец» не покинет мест постоянной дислокации и не выйдет на железнодорожную сеть страны, пусть и оставаясь боевой единицей.

То было начало конца советских БЖРК. В соответствие с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений 1993 года Россия обязывалась до 2003-го снять с вооружения все ракеты. С десятком «Молодцев» поступили в «лучших традициях» постсоветской России — несмотря на выход страны из договора, с 2003 по 2007 год их попросту уничтожили. Оставшиеся два комплекса превращены в экспонаты: один находится в музее железнодорожной техники на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга , а второй в Техническом музее АвтоВАЗа

Впрочем, призрак на то и призрак, чтобы появиться неожиданно. В 2013 году стало известно о разработке БЖРК «Баргузин», но в прошлом году проект «ядерного поезда» заморозили по финансовым соображениям. Вместо него решено развивать проекты межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и «Рубеж». Впрочем, «Баргузин» сошел со сцены временно — ожидается, что он может войти в госпрограмму вооружения после 2027 года.