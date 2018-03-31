У российских истребителей появится «невидимая» бомба

Российские истребители Су-57 вооружат новой «невидимой» бомбой

На вооружении новейших многофункциональных российских истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) появится недавно разработанная планирующая авиабомба "Дрель".

Об этом сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на заместителя гендиректора концерна "Техмаш", входящего в Ростех, Александра Кочкина. По его словам, такой боеприпас может использоваться разными боевыми самолетами.

"В перспективе будет возможно применение этой авиабомбы и самолетом Су-57", — цитирует агентство своего собеседника.

500-килограмовая авиабомба "Дрель" способна уничтожать вражеские объекты на значительном расстоянии, что позволяет несущему ее самолету не входить в зону действия ПВО противника. После того как бомбу сбрасывают, она сама планирует к цели, а затем на вражеские объекты и позиции наводятся самоприцеливающиеся боевые элементы "Дрели".

Такая бомба может планировать десятки километров и поражать даже тяжелую технику. При этом "Дрель" практически не способны распознать радары противника.

Также стало известно, что госиспытания авиабомбы "Дрель" планируется завершить уже в этом году, а в следующем могут начаться ее серийные поставки.