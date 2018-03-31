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У российских истребителей появится «невидимая» бомба
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Российские истребители Су-57 вооружат новой «невидимой» бомбой 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
На вооружении новейших многофункциональных российских истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) появится недавно разработанная планирующая авиабомба "Дрель".
Об этом сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на заместителя гендиректора концерна "Техмаш", входящего в Ростех, Александра Кочкина. По его словам, такой боеприпас может использоваться разными боевыми самолетами.
"В перспективе будет возможно применение этой авиабомбы и самолетом Су-57", — цитирует агентство своего собеседника.
500-килограмовая авиабомба "Дрель" способна уничтожать вражеские объекты на значительном расстоянии, что позволяет несущему ее самолету не входить в зону действия ПВО противника. После того как бомбу сбрасывают, она сама планирует к цели, а затем на вражеские объекты и позиции наводятся самоприцеливающиеся боевые элементы "Дрели".
Такая бомба может планировать десятки километров и поражать даже тяжелую технику. При этом "Дрель" практически не способны распознать радары противника.
Также стало известно, что госиспытания авиабомбы "Дрель" планируется завершить уже в этом году, а в следующем могут начаться ее серийные поставки.
"Я думаю, если все успешно пройдет, то с 2019 года начнется серийная поставка. Планируем в 2018 году завершение госиспытаний, при успешном завершении будет принятие на вооружение и организована закупка Минобороны РФ", — сказал Александр Кочкин.
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