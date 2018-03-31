Армия США испытает новую систему дополненной реальности к 2019 году

Армия США собирается протестировать свою новую систему дополненной реальности HUD 3.0 (heads-up display) примерно к 2019 году. С ее помощью солдаты смогут быстро определять собственное местонахождение, своего подразделения и район, где находится противник, что поможет им в принятии правильного решения. Как сообщает интернет-издание Breaking Defense, армия США разрабатывает нашлемную систему для отображения оперативной информации, которая будет находиться в поле зрения солдат. Концепция расширенной реальности для пехотинцев позаимствована из авиации, где у пилотов истребителей информация (скорость, высота, режим радара, выбор оружия и т. д.) также отображается на стекле шлема.

Командование армии хочет, чтобы HUD 3.0 работал аналогичным образом. Система избавит от необходимости пользоваться обычной картой и компасом. Ускорение процесса сбора и обработки информации даст возможность солдатам более оперативно принимать решения.

Предыдущая версия — HUD 1.0 уже принята на вооружение. Она включает в себя ночной прицел Goggles III и прицельную точку для штурмовой винтовки М4 на монокле, установленном на шлеме. С его помощью можно вести огонь из укрытия, не подвергая себя опасности. Теперь Армия намерена пропустить HUD 2.0 и сразу перейти к более продвинутой версии технологии.

Правда, еще остаются проблемы. Одна из них — большое количество информации на дисплее, часть которой, по мнению специалистов, является бесполезной. Другая проблема — сделать экран, способный выдерживать жесткие полевые условия.