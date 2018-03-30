Венгерский изобретатель построил «пивной танк»

Гусеничная машина управляется голосом своего создателя и выдает по команде бутылки с пивом.

Изобретатель Балаш Саймон построил «пивной танк» — небольшую гусеничную машину, предназначенную для доставки пива. Свою разработку он назвал WalaBeer Tank.

Как утверждает Балаш, «пивной танк» — одна из тех вещиц, о которых мечтает каждый мужчина. Вот он и создал игрушку, которая следует за ним по пятам, груженая пенным напитком. И по команде «отгружает» бутылку своему создателю.

Саймон использовал в процессе постройки танка компьютер Rapsberry Pi для управления устройством, набор Walabot в качестве «зрения» танка, а также набор Arduino, двигатели, трансмиссию, гусеницы и прочее. Собственно, у «пивного танка» много общего с роботом-пылесосом. Он следует за Саймоном по пятам, сканирует местность перед собой и, «заметив» движение, поворачивает в ту сторону, «предполагая», что там находится потребитель пива.

Первую версию «танка» Балаш построил за четыре дня. И намерен доработать конструкцию. Возможно, метателем чипсов.