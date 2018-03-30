Танк среди матрёшек: в жилом комплексе поставят копию легендарного Т-34

Власти Новосибирска разрешили компании «ВИРА-Строй» поставить в жилом комплексе «Матрёшкин двор» скульптуру танка Т-34 — постановление об этом появилось в бюллетене мэрии, опубликованном вечером 29 марта.

По документу, танк на бетонном постаменте должен появиться возле дома на улице Дмитрия Шмонина, 10/2. Высота скульптуры составит 4 м, ширина — 3 м.

Как пояснили корреспонденту НГС в компании «ВИРА-Строй», полномасштабная скульптура танка появится в жилом комплексе в рамках создания монумента к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

«"Матрёшкин двор" строится на территории Бронных переулков. Первая ассоциация, когда слышишь это название, — безопасность и надёжность. А символ мощи и силы Великой Победы — танк, на котором воевали наши деды и прадеды», — отметили в компании.

По идее создателей, монумент станет частью парка за строящимся домом на улице Петухова, 111/2 и первым этапом его создания. Вторым этапом должно стать участие застройщика в муниципальных программах по благоустройству территорий, чтобы создать сам парк.

Застройщики чаще всего становятся инициаторами появления в городе различного рода скульптур и арт-объектов — недавно корреспонденты НГС собрали 13 самых необычных из них в фоторепортаже.