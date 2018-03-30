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Создана модель новейшего танка Т-90М «Прорыв» за 300 тысяч рублей
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Создана модель новейшего танка Т-90М «Прорыв» за 300 тысяч рублей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
УВЗ планирует начать выпуск уникальных сувениров, напечатанных на 3D-принтере.
На «Уралвагонаводе» по настоящей конструкторской документации нижнетагильского разработчика в масштабе 1:10 создана модель модернизированного боевого танка Т-90М, сообщил корпоративный портал УВЗ.
«Добиться максимальной точности исполнения помогли аддитивные технологии. Все детали машины напечатаны на 3D-принтере, собраны и окрашены вручную специалистами корпорации», — сообщили в компании.
И добавили, что напечатанная модель прочнее и эстетичнее аналогов, склеенных традиционным способом из мелких пластиковых деталей.
Этими факторами в УВЗ объяснили и цену изделия: коллекционный «Прорыв» обойдется в 300 тысяч рублей.
Впервые уникальные сувениры представят на выставке вооружений DEFEXPO INDIA — 2018.
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