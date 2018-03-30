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Серийные поставки снайперской винтовки «Точность» начнутся в 2018 году
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Серийные поставки снайперской винтовки «Точность» начнутся в 2018 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Семизорова, руководителя Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в госкорпорацию «Ростех».
"Винтовка принята на вооружение в интересах Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ). В этом году мы начинаем серийные поставки", — цитирует его агентство.
Ранее сообщалось, что после замены иностранных комплектующих винтовка «Точность» может приобретаться и для нужд Минобороны. Предполагается, что это произойдет к 2020 году.
Винтовка была разработана на основе 7,62-миллиметровой винтовки Т-5000.
Между тем американские эксперты уже высказали мнение о том, что российская дальнобойная и точная винтовка T-5000 способна изменить само понятие «безопасное расстояние» и привычную тактику боя.
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