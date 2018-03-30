Серийные поставки снайперской винтовки «Точность» начнутся в 2018 году

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Семизорова, руководителя Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в госкорпорацию «Ростех».

Ранее сообщалось, что после замены иностранных комплектующих винтовка «Точность» может приобретаться и для нужд Минобороны . Предполагается, что это произойдет к 2020 году.

Винтовка была разработана на основе 7,62-миллиметровой винтовки Т-5000.

Между тем американские эксперты уже высказали мнение о том, что российская дальнобойная и точная винтовка T-5000 способна изменить само понятие «безопасное расстояние» и привычную тактику боя.