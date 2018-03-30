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В Плесецке запустили «Сармат»
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В Плесецке запустили «Сармат» 

Рамблер 37 минут назад
Министерство обороны России обнародовало кадры испытаний межконтинентальной баллистической ракеты пятого поколения «Сармат». Пуск провели на космодроме Плесецк в Архангельской области. Тестовый запуск подтвердил характеристики ракетного комплекса при предстартовой подготовке. Данное испытание — уже второе. Первый раз «Сармат» тестировали в декабре прошлого года. Новая межконтинентальная ракета может поражать несколько целей одновременно, поскольку может нести 10-15 боеголовок. дальность полёта «Сармат» — 16 000 км.
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