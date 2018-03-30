5 неизвестных автоматов Российской армии

Войсковые испытания двух самых последних кандидатов на новый российский автомат АК-12 и АК-15 прошли совсем недавно. Скорее всего, один из этих комплексов и станет основным оружием экипировки «Ратник». Уже из названия становится понятно, что оба комплекса разрабатывались на базе знаменитого АК, который до сих пор считается самой массовой штурмовой винтовкой мира. Неужели кроме «Калашникова» наши конструкторы и придумать ничего не могут? Вовсе нет. Вот пятерка почти не известных, но эффективных и мощных автоматов российской армии, о которых стоит узнать подробнее.

Отчего-то популярная на западе компоновка булл-пап не очень прижилась в России , хотя автоматы именно такой конструкции прекрасно показывают себя в городских боях. Стрелково-гранатометный комплекс А-91 — один из немногих автоматов, разработанных по этой схеме. Компактное, удобное и мощное (чего стоит только 40-миллиметровый подствольник) оружие массовым, к сожалению, не стало, и сегодня используется только в специальных подразделениях силовых ведомств.

АН-94 Мало кто знает, что в 1997 году на вооружение армии был принят новый автомат АН-94, «Абакан». Он должен был полностью заменить морально устаревшие АК-74, но с задачей не справился. Дело в том, что конструкция автомата получилась слишком сложна для освоения солдатами-срочниками: кучность стрельбы достигается благодаря лафетной схеме, при которой ствол при первых двух выстрелах откатывается назад и стрелок чувствует отдачу только на третьем выстреле. Сегодня «Абакан» остался на вооружении спецподразделений и особого отдела МВД

АЕК-971 Главный конкурент «Абакана» был разработан еще в 1978 году на заводе имени Дегтярева . По кучности стрельбы АЕК-971 значительно превосходит АК-74. К тому же автомат при разборке гораздо проще АН-94. В 2013 году на основе этой конструкции был создан более современный стрелковый комплекс А-545 — вот здесь можно почитать о нем подробнее.

Российские водолазы-диверсанты пользовались АПС (автомат подводный специальный) с 1975 года. АДС, разработанный в недрах конструкторского бюро им. Шипунова должна сменить старичка в строю. Автомат полностью герметичен. Специально для него был создан патрон ПСП, одинаково эффективный под водой и на воздухе.

СР-3 «Вихрь»

За основу этого компактного автомата конструкторы взяли легендарный АС «Вал», снискавший славу в рядах советского спецназа. «Вихрь» весит всего 2,4 килограмма и может использоваться на дистанции до 200 метров, что очень неплохо для такого «малыша». Кроме того, специально под СР-3 был разработан мощный патрон СП-6 калибра 9х39мм, способный поразить противника даже в тяжелой защите на дистанции в 50 метров.