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Европейские дороги приспособят под танки НАТО
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Европейские дороги приспособят под танки НАТО 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © Flickr / 7th Army Training Command
Европейский союз намерен упростить перемещение военнослужащих и военной техники между странами-участницами ЕС, говорится в плане Еврокомиссии.
В 2017 году в ходе председательства Эстонии в Евросоюзе была проведена оценка транспортной инфраструктуры стран Североморско-Балтийского транспортного коридора (в который входят Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Германия, Нидерланды, Польша и Финляндия). В результате анализа выяснилось, что некоторые виды вооружений и военной техники не могут перемещаться по железным дорогам и мостам этих государств из-за своих габаритов и массы.
В связи с этим до конца 2019 года ЕС проведет проверку всех мостов и железных дорог на предмет пригодности к транспортировке военной техники. Сообщается, что по итогам анализа в случае необходимости будет принято решение о срочной реконструкции некоторых объектов инфраструктуры Европейского союза.
Ранее США заявили, что готовы "защищать" страны Балтии от России.
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