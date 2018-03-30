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Минобороны показало испытания «Сармата»
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Появилось видео испытания «Сармата» 

Рамблер 7 часов назад
В Сети появилось видео испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» тяжелого класса. 22-секундный ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что испытания прошли на космодроме «Плесецк». В Минобороны заявили, что бросковые испытания подтвердили характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.
В ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года Путин продемонстрировал видео полета крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО, и сообщил об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства выразил надежду, что новое оружие «отрезвит любого потенциального агрессора».
Путин отмечал, что «ничего подобного ни у кого в мире пока нет». По его словам, схожее оружие может «когда-нибудь» появиться за рубежом, но за это время в России «еще что-нибудь придумают».
МБР «Сармат» заменят советские ракеты «Воевода».
 Ещё 12 источников 
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