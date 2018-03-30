Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»

РВСН снова испытали баллистическую ракету «Сармат»

На космодроме Плесецк Архангельской области прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны России, газета «Красная Звезда».

Уточняется, что в ходе испытаний подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета.

«Очередные испытания позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса», — говорится в материале издания.

Дата испытаний не сообщается. 29 марта с Плесецка была запущена ракета «Союз-2.1В», которая вывела на орбиту спутник военного назначения.

Об успешном испытании РС-28 1 марта объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления главы государства были впервые показаны кадры пуска ракеты. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар «Сармата», пока не существует.

Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.

По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.