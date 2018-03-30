Португалия закрыла базу по ремонту вертолетов «Камов»

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . Власти Португалии закрыли базу, где проводилось техническое обслуживание вертолетов "Камов" , работавшие там российские специалисты покинули страну, сообщает радиостанция TSF со ссылкой на главу компании Everjets — подрядчика работ.

Как сообщает радиостанция, ангар в городе Понте-ди-Сор, где ремонтировались принадлежащие португальскому правительству вертолеты «Камов», закрыт во вторник. Поводом к закрытию объекта стали действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения правительства, отмечает TSF, не уточняя подробностей.

По данным радиостанции, президент Everjets Рикарду Диаш заявил, что действия португальских властей вызвали недовольство российских специалистов. Он опасается, что россияне не вернутся в страну, и ремонт вертолетов будет прерван на неопределенное время.

Комментарием представителей холдинга «Вертолеты России» РИА Новости не располагает.