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Трамп заявил Путину, что победит в новой гонке вооружений
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Трамп заявил Путину, что США победят в новой гонке вооружений 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если Россия хочет новую гонку вооружений — это можно устроить. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.
«Если вы (Путин) хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я», — цитирует источник телеканала слова Трампа.
Однако, как отмечается, Трамп после этого больше не намекал на напряженность в отношениях с Россией.
По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время разговора Путиным заявил, что его обеспокоили слова о разработке в России оружия, способного обойти американскую оборону.
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