Трамп заявил Путину, что победит в новой гонке вооружений

Трамп заявил Путину, что США победят в новой гонке вооружений

«Если вы (Путин) хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я», — цитирует источник телеканала слова Трампа.

Однако, как отмечается, Трамп после этого больше не намекал на напряженность в отношениях с Россией.

По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время разговора Путиным заявил, что его обеспокоили слова о разработке в России оружия, способного обойти американскую оборону.