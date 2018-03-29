На Черноморском флоте поразили морскую мишень

Ракетные корабли и катера Черноморского флота в рамках учений поразили морскую мишень крылатыми ракетами «Москит»

Кроме того, их экипажи провели тренировки по связи, совместному маневрированию и учение по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.

В соответствии с планом боевой подготовки в рамках зачетного тактического учения бригады ракетных катеров Черноморского флота, корабли соединения выполнили боевые упражнения с нанесением ракетного удара крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника.

Ракетные катера «Набережные Челны» и Р-60 и «Ивановец» выполнили стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», которые успешно поразили заданную морскую цель.

Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены, данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов морской авиации ЧФ.

Также в рамках учений экипажи кораблей и катеров провели тренировки по связи, совместному маневрированию и учение по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.

Для обеспечения безопасности выполнения пусков и закрытия опасного для плавания района было привлечено порядка 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации ЧФ.