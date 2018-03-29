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«Уралвагонзавод» борется за права на знак «Танк Т-72»
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«Уралвагонзавод» борется с итальянцами за права на товарный знак «Танк Т-72» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) подала заявление в Палату по патентным спорам Роспатента для возвращения себе прав на товарный знак "Танк Т-72", которыми с 2016 года владеет итальянское издательство De Agostini Publishing S. p. A. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.
"Уралвагонзавод" занялся брендированием своей продукции. Конкурс на создание словесных товарных знаков для спецпродукции был организован в прошлом году. Одной из причин его объявления можно считать ряд прецедентов с регистраций названий техники "Уралвагонзавода" сторонними организациями. В случае с Т-72 с 2016 года название принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S. p. A, зарегистрировавшему на себя знак и словосочетание "Танк Т-72", в настоящее время мы оспариваем регистрацию словосочетания "Танк Т-72" в Палате по патентным спорам", — сказали в пресс-службе.
На предприятии добавили, что права на знак танк Т-72 должны быть у УВЗ, так как он на протяжении 30 лет выпускает эту боевую машину. На заводе отметили, что совокупный тираж новостных источников и охват аудитории позволяют говорить о высокой узнаваемости обозначения "Танк Т-72" именно как названия продукции "Уралвагонзавода", ставшего широко известным как в России, так и за рубежом еще до регистрации итальянским издательством своего товарного знака №598108.
В пресс-службе добавили, что интерес итальянцев к российской машине понятен.
"Т-72 производился с 1973 года, за это время было выпущено 30 тыс. машин, которые до сих пор стоят на вооружение российской и еще двух десятков армий мира. Танк неоднократно участвовал в военных конфликтах и постоянно выставляется на парадах по всей планете. Так что, с точки зрения узнаваемости и популярности, бренд более чем раскручен и представляет коммерческий интерес", — добавили в пресс-службе.
"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху".
ТАСС: последние новости
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