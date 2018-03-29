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«Уралвагонзавод» зарегистрировал знак на «Мста-С»
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«Уралвагонзавод» впервые зарегистрировал товарный знак на самоходную гаубицу «Мста-С» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые в истории предприятия зарегистрировала товарный знак на 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ.
"Впервые в истории предприятия Федеральный институт промышленной собственности выдал свидетельство о госрегистрации товарного знака на 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С". Ее имя на фоне стилизованной звезды, символизирующей Вооруженные силы России, станет не только персональным брендом, но и знаком качества уральской корпорации", — сказали в пресс-службе. В УВЗ отметили, что регистрация товарного знака позволит производителю гарантировать, что все товары и услуги, предлагаемые под данным брендом, соответствуют определенным стандартам качества.
Регистрацию товарного знака "Мста-С" на заводе называют своеобразной работой на опережение. "На название семейства боевых машин на базе "Армата" (выпускаются на УВЗ — прим. ТАСС) не так давно претендовали армейский "Военторг" и сувенирная компания "СИМА Ленд". Юристам корпорации удалось отстоять права на имя самого современного российского танка", — напомнили в пресс-службе.
"Мста-С" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Она может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта, без потери в скорострельности.
"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху".
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