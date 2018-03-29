В Швеции испытали парашют для миссии ExoMars

На севере Швеции успешно завершилось первое испытание парашютов, предназначенных для торможения спускаемого аппарата миссии ExoMars. Похожие будут использоваться при посадке модулей на Марс в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Диаметр парашюта — 35 метров, он весит 70 килограмм и упакован с помощью пяти километров бечевки. Укладка парашюта занимает три рабочих дня. Раскрыться ему помогает дополнительный вытяжной парашют диаметром 4,8 метра.

В время испытаний оба парашюта подняли на вертолете на высоту 1,2 километра. К грузу массой 500 килограмм была прикреплена камера GoPro, которая снимала, как раскрывались купола обоих парашютов. «Посадка» груза заняла 2,5 минуты.

«Успешное раскрытие большого парашюта ExoMars с малым вытяжным парашютом и последующее уверенное снижение без повреждения [груза] — это важный шаг в подготовке проекта», — прокомментировал сотрудник ESA Тьерри Бланке.

За успешным испытанием последуют тесты на большей высоте — около 30 километров, в условиях, более близких к разреженной атмосфере Марса. После этого можно будет перейти к испытанию всей системы парашютов, состоящей из двух главных куполов и двух вытяжных. Они должны будут плавно посадить на поверхность планеты модуль массой две тонны.

Спускаемый аппарат миссии ExoMars будет оборудован буром, способным взять образцы породы из-под поверхности Марса. С их помощью ученые надеются определить, может ли жизнь на этой планете сохраняться под верхним слоем грунта, защищающим организмы от радиации.

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