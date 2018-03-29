Ещё
В Швеции испытали парашют для миссии ExoMars
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции испытали парашют для миссии ExoMars 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
На севере Швеции успешно завершилось первое испытание парашютов, предназначенных для торможения спускаемого аппарата миссии ExoMars. Похожие будут использоваться при посадке модулей на Марс в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA).
Диаметр парашюта — 35 метров, он весит 70 килограмм и упакован с помощью пяти километров бечевки. Укладка парашюта занимает три рабочих дня. Раскрыться ему помогает дополнительный вытяжной парашют диаметром 4,8 метра.
В время испытаний оба парашюта подняли на вертолете на высоту 1,2 километра. К грузу массой 500 килограмм была прикреплена камера GoPro, которая снимала, как раскрывались купола обоих парашютов. «Посадка» груза заняла 2,5 минуты.
«Успешное раскрытие большого парашюта ExoMars с малым вытяжным парашютом и последующее уверенное снижение без повреждения [груза] — это важный шаг в подготовке проекта», — прокомментировал сотрудник ESA Тьерри Бланке.
За успешным испытанием последуют тесты на большей высоте — около 30 километров, в условиях, более близких к разреженной атмосфере Марса. После этого можно будет перейти к испытанию всей системы парашютов, состоящей из двух главных куполов и двух вытяжных. Они должны будут плавно посадить на поверхность планеты модуль массой две тонны.
Спускаемый аппарат миссии ExoMars будет оборудован буром, способным взять образцы породы из-под поверхности Марса. С их помощью ученые надеются определить, может ли жизнь на этой планете сохраняться под верхним слоем грунта, защищающим организмы от радиации.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Расширения полномочий РАН одобрены в I чтении Обнаружена неизвестная ранее структура соединительной ткани Прототип квантовой батареи сделают через три года
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну333
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово112
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми83
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»131
Украина дала ответ по выдаче пранкера78
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение