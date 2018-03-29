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«Терминаторы» направились в Москву
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«Терминаторы» направились в Москву 

Рамблер 1 час назад
Отгрузку боевых машин поддержки танков «Терминатор» показал «Уралвагонзавод». Тяжеловесные машины загружаются на особые платформы, где фиксируются клиньями и тросами. Как сообщалось в феврале, «Терминаторы» будут принимать участие в военном параде в столице, посвящённом Дню Победы. 44-тонная БМПТ «Терминатор» несёт две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, 7,62-миллиметровый танковый пулемёт Калашникова, четыре пусковых контейнера для управляемых ракет семейства 9М120 и два автоматических 30-миллиметровых гранатомёта АГ-17Д.
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